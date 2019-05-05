У Північній Македонії розпочався другий тур виборів президента

Фото: вибори в Північній Македонії (aa.com.tr)

Правом голосу можуть скористатися майже 2 млн громадян

У Північній Македонії у неділю, 5 травня, розпочався другий тур президентських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, 3480 виборчих дільниць відкрилися для голосування по всій країні о 07:00 за місцевим часом. Скористатися правом голосом на цих виборах можуть 1,8 млн македонців.

Зазначається, що участь у другому турі виборів в Македонії беруть Стево Пендаровський від правлячого "Соціал-демократичного союзу Македонії" та кандидат від найбільшої опозиційної партії "Внутрішня македонська революційна організація - Демократична партія македонської національної єдності" Гордана Сіляновська-Давкова.

В першому турі Пендаровський здобув 45% голосів, а за Сіляновську-Давкову свій голос віддали 41% македонських виборців.

За даними останніх соцопитувань, більшість голосів у другому турі виборів може отримати представник правлячої сили Пендаровський.

Зазначимо, що це перші вибори в Північній Македонії після перейменування країни.

Нагадаємо, 22 квітня у Македонії відбувся перший тур президентських виборів. За президентський пост і голоси громадян боролися три претенденти - кандидат від правлячої партії Стево Пендаровскі, від націоналістичної опозиції - Гордана Силяновська-Давкова і Блер Рєка - кандидат від двох партій етнічних албанців.