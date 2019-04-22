У Північній Македонії завершився перший тур виборів президента

Фото: вибори в Македонії (aa.com.tr)

Це перші вибори в Північній Македонії після перейменування країни

Північної Македонії завершився перший тур перших президентських виборів після перейменування країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За президентський пост і голоси громадян боролися три претенденти - кандидат від правлячої партії Стево Пендаровскі, від націоналістичної опозиції - Гордана Силяновська-Давкова і Блер Рєка - кандидат від двох партій етнічних албанців.

Перші результати президентських виборів в Північній Македонії показали, що прозахідний кандидат Стево Пендаровскі стоїть на першому місці з 45 відсотками голосів.

Його головний суперник, кандидат від опозиції Гордана Силяновська-Давкова на другому місці з 41 відсотком голосів. Попередні результати базуються на 57 відсотках підрахованих голосів.

Блер Рєка зайняв третє місце з 11,7 відсотками підрахованих голосів. Таким чином, Пендаровскі і Сильяновськ-Давкова продовжать боротьбу у другому турі виборів 5 травня.

Нагадаємо, 12 лютого, набув чинності так званий Преспинський договір про зміні назви Македонії на Північну Македонію. Це зміни в Конституцію країни і закон про введення цих змін.