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На президентських виборах у Північній Македонії перемагає проєвропейський кандидат

Новини » Політика    06.05.2019 - 01:31
На президентських виборах у Північній Македонії перемагає проєвропейський кандидат
Фото: Стево Пендаровський (із відкритих джерел)

За результатами підрахунку голосів із майже 90% дільниць Пендаровський набрав 52,4%

У Північній Македонії у другому турі виборів президента за результатами підрахунку голосів із майже 90 відсотків виборчих дільниць перемагає проєвропейський кандидат-лівоцентрист Стево Пендаровський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Раніше Державна виборча комісія Македонії повідомила, що другий тур відбувся, оскільки ще за півгодини до закриття дільниць, о 18:30 за місцевим часом, явка виборців становила 44,55% за необхідних 40%.

За результатами підрахунку голосів із майже 90 відсотків виборчих дільниць, представник провладної лівоцентристської партії "Соціал-демократичний союз Македонії" Пендаровський отримує понад 52,4% голосів, а його суперниця, консерваторка-націоналістка Ґордана Силяновська-Давкова, - понад 44%.

Нагадаємо, у першому турі 21 квітня Пендаровський та Силяновська-Давкова набрали майже порівну голосів - 44,8% і 44,2% відповідно. 

12 лютого набув чинності так званий Преспінський договір про зміну назви Македонії на Північну Македонію
 

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