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На президентских выборах в Северной Македонии побеждает проевропейский кандидат

Новости » Политика    06.05.2019 - 01:31
На президентских выборах в Северной Македонии побеждает проевропейский кандидат
Фото: Стево Пендаровский (из открытых источников)

По результатам подсчета голосов с почти 90% участков Пендаровский набрал 52,4%

В Северной Македонии во втором туре выборов президента по результатам подсчета голосов с почти 90 процентов избирательных участков побеждает проевропейский кандидат-левоцентрист Стево Пендаровский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Ранее Государственная избирательная комиссия Македонии сообщила, что второй тур можно считать состоявшимся, поскольку еще за полчаса до закрытия участков, в 18:30 по местному времени, явка избирателей составила 44,55% при необходимых 40%.

По результатам подсчета голосов с почти 90 процентов избирательных участков, представитель правящей левоцентристской партии "Социал-демократический союз Македонии" Пендаровский получает более 52,4% голосов, а его соперница, консерватор-националист Ґордана Силяновская-Давкова, - более 44%.

Напомним, в первом туре 21 апреля Пендаровский и Силяновская-Давкова набрали почти поровну голосов - 44,8% и 44,2% соответственно.

12 февраля вступил в силу так называемый Преспинский договор об изменении названия Македонии на Северную Македонию

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