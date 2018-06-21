У президента радять МВФ та Венеційській комісії знайти спільну позицію щодо ВАКС

Ємець зазначив, що рекомендація МВФ є сумнівною з точки зору справедливого судочинства

МВФ та Венеційська комісія мають домовитись між собою та знайти спільну позицію стосовно їх бачення Вищого антикорупційного суду України (ВАКС). Про це у коментарі РБК-Україна розповіла представник президента у Верховній раді Ірина Луценко, коментуючи лист від МВФ з рекомендацією відмінити суперечливу норму про апеляцію антикорупційного суду.

"Верховна рада має займатись законотворчою діяльністю в рамках конституції України. А міжнародні партнери можуть мати різні бачення та різні думки, як і в середині фракції чи парламенту. МВФ бачить одне, Венеційська комісія бачить інше. Я думаю, що Венеційській комісії та МВФ потрібно зібратись та визначитись, щоб вони би хотіли бачити в українському законі ("Про Вищий антикорупційний суд", - ред.), запропонованому у відповідності до Конституції президентом України. Якщо вони визначаться для себе, що це є суверенна держава, що ми вносимо законопроект відповідно до конституції України, нам легше буде знайти порозуміння і в такому делікатному питанні", - розповіла Луценко.

Вона додала, що збалансованість законопроекту дуже важлива.

"Партнери можуть пропонувати і рекомендувати нам багато правок. Але ми би все-таки хотіли бачити, щоб це був збалансований законопроект", - наголосила Луценко.

Водночас перший заступник комітету ВР з питань правової політики і правосуддя, народний депутат Леонід Ємець у коментарі РБК-Україна зазначив, що рекомендація МВФ є незрозумілою та сумнівною з точки зору справедливого судочинства.

"Лист від МВФ не дозволив нам вийти на правильне рішення (стосовно поправки про передачу справ до антикорупційного суду, - ред.). У листі запропоновано, щоб ми повернулись до першого читання (закону, - ред.), який вніс президент. Тобто, до норми, за якою всі справи, незалежно від стадії розгляду, передаються до антикорупційного суду і починають розглядатись з початку. З точки зору судового процесу, це - сумнівна ідея. Це може призвести до того, що ми матимемо два вироки: від звичайного суду першої інстанції та антикорупційного. Відомо, що докази збираються на стадії першої інстанції. Якщо справи розпочнуть розглядатись з початку, свідки будуть вже знайомими з показами інших свідків. Європейський суд з прав людини може визнати, що держава не забезпечила справедливе судочинство. На мою особисту думку, таким чином всі рішення щодо Насірова, які зараз є у судах, можуть отримати виправдальні вироки у ЄСПЛ. Тому хтось наразі має провести з МВФ консультації", - розповів Ємець.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд очікує від України скасування суперечливої норми про апеляцію у законі "Про Вищий антикорупційний суд".