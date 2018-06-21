У президента советуют МВФ и Венецианской комиссии найти общую позицию по ВАКС

Емец отметил, что рекомендация МВФ является сомнительной с точки зрения справедливого судопроизводства

МВФ и Венецианская комиссия должны договориться между собой и найти общую позицию относительно их видения Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС). Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко, комментируя письмо от МВФ с рекомендацией отменить противоречивую норму об апелляции антикоррупционного суда.

"Верховная рада должна заниматься законотворческой деятельностью в рамках конституции Украины. А международные партнеры могут иметь различные видения и разные мнения, как и в середине фракции или парламенте. МВФ видит одно, Венецианская комиссия видит другое. Я думаю, что Венецианской комиссии и МВФ нужно собраться и определиться, чтобы они бы хотели видеть в украинском законе ("О Высшем антикоррупционном суде", - ред.), предложенном в соответствии с Конституцией президентом Украины. Если они определятся для себя, что это суверенное государство, что мы вносим законопроект в соответствии с конституцией Украины, нам легче будет найти взаимопонимание и в таком деликатном вопросе", - рассказала Луценко.

Она добавила, что сбалансированность законопроекта очень важна.

"Партнеры могут предлагать и рекомендовать нам много правок. Но мы бы все-таки хотели видеть, чтобы это был сбалансированный законопроект", - отметила Луценко.

В то же время первый заместитель комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат Леонид Емец в комментарии РБК-Украина отметил, что рекомендация МВФ непонятна и сомнительна с точки зрения справедливого судопроизводства.

"Письмо от МВФ не позволило нам выйти на правильное решение (относительно поправки о передаче дел в антикоррупционный суда, - ред.). В письме предложено, чтобы мы вернулись к первому чтению (закона, - ред.), который внес президент. То есть, к норме, по которой все дела независимо от стадии рассмотрения, передаются в антикоррупционный суд и начинают рассматриваться с самого начала. С точки зрения судебного процесса, это - сомнительная идея. Это может привести к тому, что мы будем иметь два приговора: от обычного суда первой инстанции и антикоррупционного. Известно, что доказательства собираются на стадии первой инстанции. Если дела начнут рассматриваться с начала, свидетели будут уже знакомы с показаниями других свидетелей. Европейский суд по правам человека может признать, что государство не обеспечило справедливое судопроизводство. По моему личному мнению, таким образом все решения по Насирову, которые сейчас есть в судах, могут получить оправдательные приговоры в ЕСПЧ. Поэтому кто-то сейчас должен провести с МВФ консультации", - рассказал Емец.

Напомним, Международный валютный фонд ожидает от Украины отмены противоречивой нормы об апелляции в законе "О Высшем антикоррупционном суде".