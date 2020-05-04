Заява президента Румунії викликала дипломатичну суперечку з Угорщиною

Фото: парламент Румунії (EPA)

Суперечка виникла після схвалення законопроекту про автономію Секейського краю

Недавні заяви президента Румунії Клауса Йоганніса стосовно угорців викликали невдоволення у глави Міністерства закордонних справ (МЗС) Угорщини Петера Сіярти. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Euractiv.

Як повідомляється, Петер Сіярто назвав недавні заяви президента Румунії абсолютно "нецивілізованими" і спрямованими на розпалювання ненависті. Також він закликав Йоганніса більше поважати угорців, які проживають в Румунії.

Сама ж суперечка виникла після того як нижня палата парламенту Румунії схвалила законопроєкт про автономію Секейського краю - регіону в центральній Румунії, населеного етнічними угорцями. Законопроект був автоматично прийнятий, оскільки через пандемію коронавірусу не обговорювався протягом 45 днів.

Після чого Йоганніс звинуватив Соціалістичну демократичну партію, у змові з партією угорської нацменшини UDMR, яка підтримує Йоганніса, у тому, що вони хочуть віддати Трансільванію Угорщині.

Крім того, Міністерство закордонних справ Румунії назвало заяви Сіярто "провокаційними і невідповідними", та просило Угорщину переглянути своє ставлення і дії щодо Румунії. А сам законопроект був пов'язаний виключно з внутрішніми дебатами в країні, що свідчить про те, що Сіярто не має права голосу з цього питання.

Нагадаємо, у середу, 29 квітня, Сенат Румунії не підтримав проект про створення автономії Секейского краю, де проживає угорська національна меншина Румунії.