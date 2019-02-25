У президента розповіли про дискусію у Раді щодо закону про мови нацменшин

Фото: Ірина Луценко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Луценко, після розгляду "мовного закону" Рада може розглянути проекти про мови нацменшин

Парламентарі розпочнуть дискусію щодо чотирьох законопроектів про мови національних меншин після ухвалення законопроекту про функціонування української мови як державної ("мовного закону"), але завершать її лише після виборів. Про це повідомила представник президента у Верховній раді Ірина Луценко в інтерв’ю телеканалу "Рада", повідомляє РБК-Україна.

Нардеп зазначила, що в Україні близько 125 національностей.

"Дуже багато людей, які розмовляють державною мовою, російською, угорською, польською, кримськотатарською… Угорщина пред’являє претензії про те, що угорські меншини в короткі строки мають вивчити українську мову. Ми мусимо мати розумний компроміс для того, щоб співіснувати, співпрацювати і мати зважену позицію по відношенню до наших громадян, які розмовляють і мовами нацменшин", - повідомила Луценко.

За її словами, після розгляду "мовного закону" Рада може розглянути законопроекти про мови нацменшин.

"Ми маємо близько 4 законопроектів, які б вирішили питання мов національних меншин. Вони будуть йти наступними після закону про державну мову. Тому моя позиція: усі поправки мають розглянути. Має бути виважена поміркована позиція, і голосування має відбутись тільки тоді, коли відбудеться ґрунтовна дискусія у парламенті. Я думаю, що ми розпочнемо цю дискусію до виборів, і вона завершиться після виборів", - повідомила представник президента у ВР.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що найближчим часом ВР може розглянути новий законопроект про право нацменшин на освіту рідною мовою.

Як писало РБК-Україна раніше, у лютому 2018 року Міністерство освіти і науки прийняло рекомендації Венеціанської комісії з приводу мовної статті закону "Про освіту" та погодилося з продовженням перехідного періоду для її здійснення до 2023 року.

Додамо, у 2017 році Венеціанська комісія рекомендувала продовжити перехідний період для імплементації "мовної статті" закону про освіту.