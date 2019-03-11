У президента закликали провести ревізію таємних документів "Укроборонпрому"

Ревізію Рахункова палата має провести спільно з правоохоронцями

Президент Украины Петр Порошенко требует, чтобы Счетная палата провела ревизию контрактов и тайных документов в рамках скандала по поводу хищений на "Укроборонпроме". Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде, народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее ревизию Счетная палата должна провести совместно с правоохранительными органами.

"Глава государства отмечает и настойчиво требует, чтобы Счетная палата совместно с правоохранительными органами провела ревизию контрактов и тайных документов, которые сегодня есть в "Укроборонпроме", - сообщила Луценко.

Напомним, ранее Порошенко анонсировал, что аудит "Укроборонпрома" и предприятий-участников концерна будет проведен до конца года.

Как писало РБК-Украина ранее, 6 марта по результатам заседания СНБО поручил провести аудит "Укроборонпрома" и предприятий-участников концерна с привлечением иностранных экспертов.

Подчеркнем, накануне посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявила, что Кабинет министров Украины должен провести аудит "Укроборонпрома".