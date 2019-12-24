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Президента Бразилії госпіталізували

Новини » Політика     24.12.2019 - 06:19
Президента Бразилії госпіталізували
Фото: Жаир Болсонаро (brasil.elpais)

Він впав у своїй резиденції

Президент Бразилії Жаир Болсонаро госпіталізований після того, як впав у своїй президентській резиденції в столиці Бразилії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що в понеділок Болсонаро був доставлений в лікарню для пильного огляду.

"Огляд не виявив жодних проблем, йдеться в заяві адміністрації президента", - йдеться в повідомленні.

Президент Бразилії буде перебувати в лікарні збройних сил під наглядом протягом 6-12 годин.

Нагадаємо, минулої зими президента Бразилії Жаїра Болсонару прооперували, видаливши колостомічний мішок, встановлений після того, як його вдарили ножем у живіт, у вересні минулого року. На Болсонару напали 5 вересня 2018 року, коли він був кандидатом в президенти країни під час його зустрічі з виборцями.

РБК-Україна писало, що нещодавно в Тбілісі холодною зброєю важко поранений син першого президента Грузії Звіада Гамсахурдіа, україна і цотне Гамсахурдіа. Син колишнього президента Грузії доставлений у медичний заклад.

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