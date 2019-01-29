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Президент Бразилії переніс семигодинну операцію

Новини » Політика    29.01.2019 - 06:43
Президент Бразилії переніс семигодинну операцію
Фото: Жаїр Болсонару (brasil.elpais)

Жаїра Болсонару прооперували після нападу

Президента Бразилії Жаїра Болсонару прооперували, видаливши колостомічний мішок, встановлений після того, як його вдарили ножем у живіт, у вересні минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).

Як наголошується, що операція тривала сім годин.

"Операція тривала сім годин і пройшла без ускладнень", - сказав він. У госпіталі, де розміщений Болсонару, стан президента назвали стабільним, зазначивши, що він перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Так, протягом 48 годин після госпіталізації Болсонару, виконуючим його обов'язки буде віце-президент Амилтон Моуран. Як очікується, після президент повернеться до роботи з госпіталю.

Зазначимо, на Болсонару напали 5 вересня 2018 року, коли він був кандидатом в президенти країни. Прийшовший на зустріч політика з виборцями чоловік поранив його ножем в живіт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новообраний президент Бразилії Жаїр Болсонару у вівторок, 1 січня, офіційно вступив на посаду, пообіцявши зміцнювати бразильську демократію.

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