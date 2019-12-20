У Грузії важко поранили сина першого президента

Фото: Цотне Гамсахурдія (ekhokavkaza.com)

Його госпіталізували

У Тбілісі холодною зброєю важко поранений син першого президента Грузії Звіада Гамсахурдіа, Цотне Гамсахурдіа. Про це повідомило РБК-Україна з посиланням на Грузія Online.

За деякими даними, він поранений в голову і живіт, по інших - в область грудей. Син колишнього президента Грузії доставлений у медичний заклад.



За даними МВС, розпочато слідство за статтею 19-108 Кримінального кодексу Грузії - спроба навмисного вбивства.

Раніше повідомлялося, що у вівторок увечері, 19 листопада, в берлінській приватній клініці вбили сина колишнього президента Німеччини Фріца фон Вайцзекера, який читав там лекції.

РБК-Україна писало, що в афганському Чарикаре (провінція Парван) стався вибух під час передвиборчого мітингу президента Афганістану Ашрафа Гані.

Нагадаємо, в Бразилії напали 5 вересня 2018 року на кандидата в президенти країни Жаїра Болсонару. Прийшов на зустріч політика з виборцями чоловік поранив його ножем в живіт.