Президента Бразилии госпитализировали

Фото: Жаир Болсонаро (brasil.elpais)

Он упал в своей резиденции

Президент Бразилии Жаир Болсонаро госпитализирован после того, как упал в своей президентской резиденции в столице Бразилии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в понедельник Болсонаро был доставлен в больницу для пристального осмотра.

"Осмотр не выявил каких-либо проблем, говорится в заявлении администрации президента", - говорится в сообщении.

Президент Бразилии будет находиться в больнице вооруженных сил под наблюдением в течение 6-12 часов.

Напомним, прошлой зимой президента Бразилии Жаира Болсонару прооперировали, удалив колостомический мешок, установленный после того, как его ударили ножом в живот в сентябре пришлого года. На Болсонару напали 5 сентября 2018 года, когда он был кандидатом в президенты страны во время его встречи с избирателями.

РБК-Украина писало, что недавно в Тбилиси холодным оружием тяжело ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, Цотнэ Гамсахурдиа. Сын бывшего президента Грузии доставлен в медицинское учреждение.