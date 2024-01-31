Президент утвердил решение СНБО о создании государственного реестра санкций

В соответствии со статьей 107 Конституции Украины, президент постановил ввести в действие соответствующее решение СНБО.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Санкции Украины

С начала полномасштабной войны с Россией, Украина ввела ряд санкций против физических и юридических лиц из страны-агрессора и не только. Ограничения вводят против компаний и людей, причастных к агрессии против нашей страны.

13 июля 2023 года Верховная Рада приняла законопроект, которым предлагается создать единый государственный реестр санкций. С его помощью власти смогут требовать надлежащего соблюдения уже введенных Украиной ограничений.

26 июля президент Зеленский подписал одобренный парламентом закон.

Кроме того, летом прошлого года президент утвердил решение СНБО о санкциях против 18 компаний, связанных с российскими олигархами Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Германом Ханом.

Также глава государства ввел ограничения против 190 физических и 290 юридических лиц, среди которых грузинская авиакомпания Georgian Airways.

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