Президент Венгрии удалил упоминание о России из своего поста об обстреле Мукачево

Обстрел Мукачево

Напомним, что в ночь на 21 августа россияне нанесли массированный удар по Украине, применив более 570 дронов и 40 ракет различных типов.

Под удар попало и Мукачево, расположенное всего в 30 км от Венгрии. Среди пораженных объектов - завод "Флекстроникс" американской компании Flex International, одного из мировых лидеров в контрактном производстве электроники.

В результате удара по Мукачево возросло количество пострадавших. По последней информации, ранены 19 человек. После обследования на стационарном лечении находятся 6 пациентов.

В ЦПД говорят, что военного смысла в этих атаках нет, это лишь попытка запугать людей и затянуть войну.