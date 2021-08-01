США закликали президента Тунісу повернутися до демократії

США закликали президента Тунісу Кайса Сайеда повернутися на демократичний шлях. Про це повідомив йому радник з національної безпеки США Джейк Саліван.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У суботу відбулася телефонна розмова між світником з національної безпеки США Джейком Салліваном і Президентом Тунісу Кайсом Сайедом. В ході розмови Саліван закликав президента Тунісу повернути демократію в країні.