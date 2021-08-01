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США закликали президента Тунісу повернутися до демократії

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США, Неділя 01 серпня 2021 05:19
США закликали президента Тунісу повернутися до демократії Фото: Джейк Саліван, радник з національної безпеки США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США закликали президента Тунісу Кайса Сайеда повернутися на демократичний шлях. Про це повідомив йому радник з національної безпеки США Джейк Саліван.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У суботу відбулася телефонна розмова між світником з національної безпеки США Джейком Салліваном і Президентом Тунісу Кайсом Сайедом. В ході розмови Саліван закликав президента Тунісу повернути демократію в країні.

Салліван підкреслив Саїду необхідність швидкого формування нового уряду країні на чолі з здібним прем'єр-міністром. Це потрібно для стабілізації економіки Тунісу і протидії пандемії COVID-19. Також країні потрібно своєчасно повернути роботу обраного парламенту.

Як відомо, президент Тунісу Кайс Сайед звільнив прем'єр-міністра і зупинив роботу уряду. Це сталося через протести в країні, пов'язані з пандемією COVID-19. Таким чином Сайед хотів заспокоїти людей на вулицях, але його противники назвали таку поведінку переворотом і захопленням влади.

Раніше повідомлялося, що після звільнення прем'єра Сайед звільнив і двох міністрів. Це Міністр оборони і міністр юстиції.

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