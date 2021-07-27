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Блінкен закликав президента Тунісу дотримуватися демократичних принципів

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США, Вівторок 27 липня 2021 06:37
Блінкен закликав президента Тунісу дотримуватися демократичних принципів Фото: Державний секретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Блінкен закликав президента Тунісу дотримуватися демократичних принципів. У розмові Блінкен підкреслив важливість дотримання демократії та діалогу з усіма політичними силами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT World.

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен провів телефонну бесіду з президентом Тунісу Каїсом Саїдом.

Блінкен також нагадав про "міцне партнерство" між двома країнами і пообіцяв з боку США "підтримку туніського народу в умовах економічної кризи і пандемії коронавірусу". Держсекретар додав, що американська адміністрація продовжить стежити за розвитком ситуації в Тунісі.

Нагадаємо, напередодні президент Тунісу відсторонив від посади прем'єр-міністра країни Хішема Мешіші, а також глав Міноборони та Мін'юсту. Крім того, він на 30 днів призупинив роботу парламенту, ввів комендантську годину у великих містах і заборонив переміщення по країні. Саїд обґрунтував ці дії необхідністю "порятунку країни, її державності і народу". Представники опозиції назвали його дії переворотом.

Нагадаємо, що держсекретар США зустрівся з головою наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Також, раніше ми писали про те, що Туніс вводить комендантську годину.

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