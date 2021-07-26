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Президент Тунісу звільнив прем'єра і заморозив парламент після протестів

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Туніс, Понеділок 26 липня 2021 06:58
Президент Тунісу звільнив прем'єра і заморозив парламент після протестів Фото: протести в Тунісі призвели до президентського перевороту влади (twitter.com/sebusher)
Автор: Наталья Скороход

Протести в Туніс призвели до президентського перевороту. У неділю президент Кайс Сайед звільнив прем'єр-міністра і заморозив роботу парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Президент Кайс Сайед також зняв недоторканність з усіх членів парламенту. Він заявив, що призначить нового прем'єр-міністра в найближчі години, щоб заспокоїти народ, який вийшов на протести.

Він використовував спеціальну конституційну міру, що дозволяє йому взяти на себе виконавчу владу і заморозити роботу парламенту на невизначений проміжок часу, поки не буде відновлена нормальна інституційна робота.

"Ми прийняли ці рішення ... до тих пір, поки в Тунісі не повернеться соціальний мир і поки ми не Врятуємо державу", - заявив Сайе.

На протести в Тунісі люди вийшли з вимогою повалення уряду через боротьбу з пандемією, зростання кількості хворих і погіршення ситуації з економікою. Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону деяких демонстрантів, які кидали в офіцерів снаряди, і провела кілька арештів. Зіткнення відбулися також у кількох інших містах, зокрема в Набелі, Суссі, Кайруані, Сфаксі та Тозері.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Тунісу також захворів на коронавірус. Захворювання не було важкий - він міг працювати у віддаленому режимі.

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