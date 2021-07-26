Президент Тунісу звільнив прем'єра і заморозив парламент після протестів

Протести в Туніс призвели до президентського перевороту. У неділю президент Кайс Сайед звільнив прем'єр-міністра і заморозив роботу парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Президент Кайс Сайед також зняв недоторканність з усіх членів парламенту. Він заявив, що призначить нового прем'єр-міністра в найближчі години, щоб заспокоїти народ, який вийшов на протести.

Він використовував спеціальну конституційну міру, що дозволяє йому взяти на себе виконавчу владу і заморозити роботу парламенту на невизначений проміжок часу, поки не буде відновлена нормальна інституційна робота.

"Ми прийняли ці рішення ... до тих пір, поки в Тунісі не повернеться соціальний мир і поки ми не Врятуємо державу", - заявив Сайе.