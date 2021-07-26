Президент Тунісу звільнив прем'єра і заморозив парламент після протестів
Протести в Туніс призвели до президентського перевороту. У неділю президент Кайс Сайед звільнив прем'єр-міністра і заморозив роботу парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Президент Кайс Сайед також зняв недоторканність з усіх членів парламенту. Він заявив, що призначить нового прем'єр-міністра в найближчі години, щоб заспокоїти народ, який вийшов на протести.
Він використовував спеціальну конституційну міру, що дозволяє йому взяти на себе виконавчу владу і заморозити роботу парламенту на невизначений проміжок часу, поки не буде відновлена нормальна інституційна робота.
"Ми прийняли ці рішення ... до тих пір, поки в Тунісі не повернеться соціальний мир і поки ми не Врятуємо державу", - заявив Сайе.
На протести в Тунісі люди вийшли з вимогою повалення уряду через боротьбу з пандемією, зростання кількості хворих і погіршення ситуації з економікою. Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону деяких демонстрантів, які кидали в офіцерів снаряди, і провела кілька арештів. Зіткнення відбулися також у кількох інших містах, зокрема в Набелі, Суссі, Кайруані, Сфаксі та Тозері.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Тунісу також захворів на коронавірус. Захворювання не було важкий - він міг працювати у віддаленому режимі.