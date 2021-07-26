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Президент Тунісу слідом за звільненням прем'єра прибрав двох міністрів

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Туніс, Понеділок 26 липня 2021 16:36
Президент Тунісу слідом за звільненням прем'єра прибрав двох міністрів Фото: президент Тунісу звільнив міністрів оборони та юстиції (twitter.com/tanuvein)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Тунісу Кайс Сайед після заморозки роботи парламенту країни і звільнення прем'єр-міністра відправив у відставку главу Міністерства оборони і міністра юстиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Тунісу.

"Президент країни своїм указом звільнив з посади прем'єр-міністра Хішама аль-Мешіші, який виконував обов'язки міністра внутрішніх справ", - зазначили в канцелярії глави держави.

З посади також звільнені Міністр оборони Ібрагім аль-Бартаджі і виконуючий обов'язки міністра юстиції Хасна бен Сулейман.

Нагадаємо, раніше Кайс Сайед заморозив роботу парламенту і зняв недоторканність з депутатів. Президент також оголосив, що призначить нового прем'єр-міністра найближчим часом.

Зазначимо, увечері 25 липня в Тунісі на протести вийшли жителі країни з вимогою повалення уряду через провальну боротьбу з пандемією коронавірусу і погіршення ситуації в економіці.

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