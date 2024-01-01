Президент Тайваня ответила на угрозы Си Цзиньпиня

Таким образом она ответила на заявление как лидера Китая Си Цзиньпина о том, что "воссоединение" с островом неизбежно.

Китай усиливает военное давление, чтобы заявить о своих притязаниях на демократически управляемый Тайвань, где 13 января пройдут президентские и парламентские выборы.

Заявление Си Цзиньпина в новогоднем обращении прозвучали более резко, чем в прошлом году, когда он сказал лишь, что люди по обе стороны Тайваньского пролива являются "членами одной и той же семьи".

Отвечая на вопрос о речи Си Цзиньпина, Цай сказала, что важнейшим принципом того, какого курса следует придерживаться в отношениях с Китаем, является демократия.

"Для принятия решения требуется совместная воля народа Тайваня. В конце концов, мы демократическая страна", - сказала она.

Китай должен уважать результаты выборов на Тайване, и обе стороны несут ответственность за поддержание мира и стабильности в проливе, добавила Цай.

Китай представил выборы как выбор между войной и миром и отказался от многочисленных предложений Цай о переговорах.

Цай сделала укрепление и модернизацию обороны Тайваня своим приоритетом, включая продвижение программы подводных лодок.

"У каждого дома есть замки, и это делается не для того, чтобы провоцировать соседей, а для того, чтобы обеспечить себе большую безопасность. То же самое и с дверями в страну. Народ Тайваня хочет мира, но мы хотим мира достойного", - сказала она.

Давление на Тайвань

Правительство Тайваня неоднократно предупреждало, что Китай пытается вмешаться в выборы, используя фейковые новости, военное или торговое давление, и Цай выразила надежду, что люди будут в курсе этого.

После того как Китай обвинил Тайвань в возведении торговых барьеров и прекратил некоторые сокращения тарифов для острова, Китай на прошлой неделе пригрозил дальнейшими экономическими мерами.

Цай заявила, что тайваньские компании должны смотреть глобально и диверсифицировать свою деятельность.

"Это правильный путь, а не возвращение на путь опоры на Китай, тем более, что на нестабильном рынке Китая существует непредсказуемый риск. Мы всегда приветствовали здоровое и упорядоченное взаимодействие через пролив, но торговый и экономический обмен не может стать политическим инструментом", - сказала она.

Китай выразил особое несогласие с нынешним вице-президентом Лаем Цин-те, кандидатом в президенты от правящей Демократической партии Тайваня (ДПТ), который с разным отрывом лидирует в опросах общественного мнения, заявив, что он также является опасным сепаратистом.

И ДПТ, и крупнейшая оппозиционная партия Тайваня Гоминьдан заявляют, что только жители острова могут решать свое будущее.

Цай не может снова баллотироваться после двух сроков пребывания в должности. Она уйдет в отставку в мае, когда следующий президент будет приведен к присяге.

Ранее Тайвань ужесточил санкции против России, чтобы остановить производство оружия. Положение Украины вызвало широкую общественную симпатию на Тайване из-за того, что многие считают параллелью между тем, что происходит в европейской стране, и тем, что может произойти, если Китай когда-либо применит силу, чтобы поставить под контроль Китая остров, который он называет своей собственной территорией.