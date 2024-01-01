Президент Тайваню відповіла на погрози Сі Цзіньпіна

Таким чином, вона відповіла на заяву як лідера Китаю Сі Цзіньпіна про те, що "возз'єднання" з островом неминуче.

Китай посилює військовий тиск, щоб заявити про свої претензії на Тайвань, що демократично керується, де 13 січня пройдуть президентські і парламентські вибори.

Заява Сі Цзіньпіна в новорічному зверненні прозвучала різкіше, ніж минулого року, коли він сказав лише, що люди по обидва боки Тайванської протоки є "членами однієї і тієї ж родини".

Відповідаючи на запитання про промову Сі Цзіньпіна, Цай сказала, що найважливішим принципом того, якого курсу слід дотримуватись у відносинах з Китаєм, є демократія.

"Для ухвалення рішення потрібна спільна воля народу Тайваню. Зрештою, ми демократична країна", - сказала вона.

Китай має поважати результати виборів на Тайвані, і обидві сторони несуть відповідальність за підтримку миру та стабільності у протоці, додала Цай.

Китай представив вибори як вибір між війною та миром і відмовився від численних пропозицій Цай про переговори.

Цай зробила зміцнення та модернізацію оборони Тайваню своїм пріоритетом, включаючи просування програми підводних човнів.

"У кожного будинку є замки, і це робиться не для того, щоб провокувати сусідів, а для того, щоб забезпечити собі велику безпеку. Те саме і з дверима в країну. Народ Тайваню хоче миру, але ми хочемо миру гідного", - сказала вона.

Тиск на Тайвань

Уряд Тайваню неодноразово попереджав, що Китай намагається втрутитися у вибори, використовуючи фейкові новини, військовий чи торговельний тиск, і Цай висловила сподівання, що люди будуть знати про це.

Після того, як Китай звинуватив Тайвань у зведенні торгових бар'єрів і припинив деякі скорочення тарифів для острова, Китай минулого тижня пригрозив подальшими економічними заходами.

Цай заявила, що тайванські компанії мають дивитися глобально та диверсифікувати свою діяльність.

"Це правильний шлях, а не повернення на шлях опори на Китай, тим більше, що на нестабільному ринку Китаю існує непередбачуваний ризик. Ми завжди вітали здорову та впорядковану взаємодію через протоку, але торговельний та економічний обмін не може стати політичним інструментом", - сказала вона. вона.

Китай висловив особливу незгоду з нинішнім віце-президентом Лаєм Цин-те, кандидатом у президенти від правлячої Демократичної партії Тайваню (ДПТ), який з різним відривом лідирує в опитуваннях громадської думки, заявивши, що він також є небезпечним сепаратистом.

І ДПТ, і найбільша опозиційна партія Тайваню Гоміньдан заявляють, що лише мешканці острова можуть вирішувати своє майбутнє.

Цай не може знову балотуватися після двох термінів перебування на посаді. Вона піде у відставку у травні, коли наступного президента приведуть до присяги.

Раніше Тайвань посилив санкції проти Росії, щоб зупинити виробництво зброї. Положення України викликало широку суспільну симпатію на Тайвані через те, що багато хто вважає паралеллю між тим, що відбувається в європейській країні, і тим, що може статися, якщо Китай коли-небудь застосує силу, щоб поставити під контроль Китаю острів, який він називає своєю власною територією.