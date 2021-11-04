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У Китаї висловили невдоволення зустріччю депутатів Європарламенту з президентом Тайваню

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Китай, Четвер 04 листопада 2021 23:46
У Китаї висловили невдоволення зустріччю депутатів Європарламенту з президентом Тайваню Фото: Китай незадоволений зустріччю депутатів Європарламенту з президентом Тайваню (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Китай відреагував на зустріч депутатів Європарламенту з президентом Тайваню Цай Інь-вень. Пекін попередив Євросоюз про помилку і пригрозив загостренням відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Візит семи депутатів Європарламенту в Тайбей вже викликав невдоволення Пекіна. Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю заявив, що зустріч була "помилкою" з боку ЄС.

"Ми закликаємо ЄС виправити помилку і не посилати невірні сигнали силам незалежності Тайваню. В іншому випадку відносини Китаю і ЄС будуть пошкоджені", - заявив він.

Крім того, минулого тижня міністр закордонних справ Китаю попередив, що країни "заплатять ціну" за розвиток більш тісних зв'язків з Тайванем.

Незважаючи на це ЄС висловив підтримку Тайваню, зазначивши, що самоврядний острів не самотній. У ЄС також заявили, що готові співпрацювати з Тайванем.

"За останні 30 років ви увійшли в історію. Тайвань сьогодні є найяскравішою, найстійкішою і найбільш освіченою демократією в цьому регіоні", - заявив голова Спеціального комітету парламенту з іноземного втручання Рафаель Глюксманн.

Президент Тайваню назвала Європейський парламент "фокусом" дипломатичної взаємодії Тайваню з ЄС.

"Я вірю, що Тайвань і ЄС обов'язково поглиблять відносини в багатьох областях... Ми очікуємо продовження обміну думками з великою кількістю країн про протидію дезінформації", - сказала Цай Інь-Вень. .

Нагадаємо, що Тайвань має намір посилити підготовку військового резерву. Навчання проходитимуть частіше.

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