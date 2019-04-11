Президент Судану пішов у відставку, - Reuters

військового перевороту в Судані. Про це повідомляє Reuters.

Раніше повідомлялося, що Аль-Башир заарештований. Він перебуває під домашнім арештом. Під арешт також взяті екс-міністр оборони країни, чинний губернатор провінції Хартум Абдель Рахім Мохаммед Хуссейн. Також арештована охорона президента і колишній віце-президент країни Алі Осман Таха.

Нагадаємо, сьогодні в Судані стався військовий переворот. Командування армії країни вирішило відсторонити президента Омара аль-Башира та його оточення. Зокрема зазначається, що зараз закритий столичний аеропорт.

Нагадаємо, вчора у столиці Судану Хартумі під час протестів загинули 11 осіб, у тому числі шість співробітників "урядових сил". Для розгону демонстрантів на антиурядових протестах поліція використовувала сльозогінний газ.

РБК-Україна писало, що 6 квітня в Судані під час багатотисячного протесту біля резиденції президента країни Омара аль-Башира відбулися зіткнення між демонстрантами і силами безпеки.