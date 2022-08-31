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Генасамблея ООН збирається провести чергову сесію в Нью-Йорку

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Нью-Йорк, Середа 31 серпня 2022 07:17
Генасамблея ООН збирається провести чергову сесію в Нью-Йорку Фото: Генасамблея ООН збирається провести чергову сесію в Нью-Йорку (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

У Нью-Йорку в понеділок, 12 вересня, приступить до роботи чергова, 77-а сесія Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Того дня нинішній голова ГА Абдулла Шахід закриє 76-ту сесію, а головуватиме обраний у червні 2022 року угорський дипломат Чаба Кереші.

Кереші працював на різних посадах у міністерстві закордонних справ своєї країни, його останнє призначення - директор з екологічної стійкості в Адміністрації президента Угорщини. У 2011-2012 роках обіймав посаду віцепрезидента Генеральної Асамблеї ООН.

Традиційний тиждень високого рівня - за участю лідерів держав - розпочнеться 20 вересня.

Як повідомляє пресслужба ООН, 16-17 вересня відбудеться саміт трансформації освіти, який в ООН називають головною подією цього місяця. Очікується прийняття молодіжної декларації та заява Генерального секретаря про перспективи перетворень в освіті.

21 вересня відбудеться засідання високого рівня в рамках річного святкування 30-річчя прийняття Декларації ООН про права меншин.

Нагадаємо, президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський виступлять, як очікується, на тижні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН у вересні.

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