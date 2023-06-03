Президент Словакии допускает прекращение помощи Украине после выборов в стране

По ее словам, если популистские партии возглавят правительство осенью "возможно, внешняя политика будет больше похожа на политику (премьер-министра Венгрии, - ред.) Виктора Орбана".

Словакия является надежным союзником Украины. Но новое правительство может изменить это уравнение, что особенно важно, поскольку влияние России распространяется по всей Европе.

И российские нарративы находят благодатную почву в Словакии: только 40% словаков считают, что Россия несет главную ответственность за войну в Украине, согласно недавнему опросу аналитического центра GLOBSEC - по сравнению, например, с 85% в Польше.

Словакия переживает "очень сложный период", сказал президент, добавив: "Я вижу не только поляризацию, но и фрагментацию в нашем обществе".

Помощь Словакии

В прошлом году Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны C-300. Тогда это подтвердил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Недавно министр обороны Словакии Мартин Скленар сообщил, что этот комплекс до сих пор выполняет свои задачи в Украине.

В апреле стало известно, что Словакия закончила процесс передачи Украине истребителей МиГ-29. Все обещанные 13 самолетов уже в Украине.

Помимо этого глава МИД Словакии Мирослав Влаховский заявил, что позиция страны по отношению к Украине после прихода нового правительства не меняется. Словакия и дальше будет оказывать поддержку и помощь.

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