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Новое правительство Словакии будет продолжать помогать Украине, - МИД

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Пятница 19 мая 2023 21:06
Новое правительство Словакии будет продолжать помогать Украине, - МИД Фото: Флаг Словакии (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Позиция Словакии в отношении Украины после прихода нового правительства не меняется. Страна и в дальнейшем будет оказывать поддержку и помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Словакии Мирослава Влаховского, которое приводит České noviny.

Министр иностранных дел Ян Липавски обсудил войну в Украине со своим новым словацким коллегой Мирославом Влаховским.

Липавски сказал, что речь шла о двустороннем сотрудничестве, а также о контактах в других форматах центральноевропейского сотрудничества. Министры также обсудили вопросы безопасности, в частности российскую агрессию в Украине.

"Я неоднократно говорю, что поддержка Украины в международно-политической сфере должна продолжаться", - сказал глава МИД Чехии.

По словам Влаховского, позиция страны не меняется с приходом нового правительства. Он добавил, что Словакия хочет и в дальнейшем помогать Украине.

Смена правительства в Словакии

7 мая экс-премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что попросил президента освободить его от исполнения обязанностей.

В тот же день президент Словакии Зузана Чапутова сообщила, что заместитель председателя Национального банка Словакии Людовит Одор возглавит правительство.

Свое решение Чапутова объявила после встречи с главой Национального совета Борисом Колларом и исполняющим обязанности премьер-министра Эдуардом Хегером, который только на выходных попросил освободить его от полномочий руководить правительством.

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