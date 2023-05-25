ua ru
Чт, 25 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Словакии рассказали о судьбе переданного Украине комплекса С-300

Новина українською →
Четверг 25 мая 2023 21:16
В Словакии рассказали о судьбе переданного Украине комплекса С-300 Фото: С-300 (livejournal com)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия не уничтожила комплекс ПВО С-300, который Словакия передала Украине год назад. Система противовоздушной обороны продолжает работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Словакии Мартина Скленара, которое приводит Dennikn.sk.

"Уничтожение нашей С-300 в Украине - это лишь слухи", - говорится в заявлении.

По его словам, комплекс продолжает там работать.

Он также добавил, что военная помощь Украине, предоставляемая Словакией, не сказалась негативно на ее обороноспособности. Наоборот, она сейчас как никогда ранее находится на высоком уровне.

С-300 от Словакии

Год назад Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны C-300. Тогда это подтвердил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Словакия передала систему С-300 по запросу Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН о праве на самооборону.

С-300

Семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать различные цели на высотах.

Предназначена для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника.

Недавно глава МИД Словакии Мирослав Влаховский заявил, что позиция страны по отношению к Украине после прихода нового правительства не меняется. Словакия и дальше будет оказывать поддержку и помощь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Мобилизация не для всех. Кого точно не будут призывать на службу (полный список)
Мобилизация не для всех. Кого точно не будут призывать на службу (полный список)
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром