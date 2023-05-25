В Словакии рассказали о судьбе переданного Украине комплекса С-300

Россия не уничтожила комплекс ПВО С-300, который Словакия передала Украине год назад. Система противовоздушной обороны продолжает работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Словакии Мартина Скленара, которое приводит Dennikn.sk .

"Уничтожение нашей С-300 в Украине - это лишь слухи", - говорится в заявлении.

По его словам, комплекс продолжает там работать.

Он также добавил, что военная помощь Украине, предоставляемая Словакией, не сказалась негативно на ее обороноспособности. Наоборот, она сейчас как никогда ранее находится на высоком уровне.

С-300 от Словакии

Год назад Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны C-300. Тогда это подтвердил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Словакия передала систему С-300 по запросу Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН о праве на самооборону.

С-300

Семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать различные цели на высотах.

Предназначена для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника.