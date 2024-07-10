Президент Словакии пожаловался, что НАТО "не хватит" ПВО из-за Украины

В Словакии обеспокоены тем, что из-за передачи Украине систем противовоздушной обороны их якобы не хватит для стран НАТО.
Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.sk.
"Еще несколько единиц ПВО для Украины означает, что их не хватит для стран-членов НАТО, и Словакия, скорее всего, по-прежнему останется без эффективной защиты воздушного пространства", - сказал Пеллегрини.
По его словам, для Словакии крайне важно, чтобы противовоздушная оборона восточного крыла НАТО была усилена.
В ходе саммита НАТО глава словацкого государства планирует выступить с докладом о возможностях оборонной промышленности США и Европы по защите восточного фланга Альянса противовоздушной обороной.
Также Пеллегрини подтвердил участие Словакии в планах НАТО выделять 40 млрд евро на военную помощь Украине за год. Это предусмотрят в расходах страны на оборону.
Напомним, страны Запада помогают Украине защищать небо от российских ракет и дронов. Для этого они предоставляют средства ПВО. В частности, украинским защитникам передают ЗРК Patriot, которые способны уничтожать баллистику.
В ходе саммита НАТО президент США Джо Байден заявил, что Украина получит четыре дополнительных батарей Patriot - от США, Германии, Нидерландов и Румынии.
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