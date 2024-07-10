RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Словакии пожаловался, что НАТО "не хватит" ПВО из-за Украины

Фото: Петер Пеллегрини, президент Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Словакии обеспокоены тем, что из-за передачи Украине систем противовоздушной обороны их якобы не хватит для стран НАТО.

Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.sk.

"Еще несколько единиц ПВО для Украины означает, что их не хватит для стран-членов НАТО, и Словакия, скорее всего, по-прежнему останется без эффективной защиты воздушного пространства", - сказал Пеллегрини. 

По его словам, для Словакии крайне важно, чтобы противовоздушная оборона восточного крыла НАТО была усилена. 

В ходе саммита НАТО глава словацкого государства планирует выступить с докладом о возможностях оборонной промышленности США и Европы по защите восточного фланга Альянса противовоздушной обороной. 

Также Пеллегрини подтвердил участие Словакии в планах НАТО выделять 40 млрд евро на военную помощь Украине за год. Это предусмотрят в расходах страны на оборону. 

 

ПВО для Украины

Напомним, страны Запада помогают Украине защищать небо от российских ракет и дронов. Для этого они предоставляют средства ПВО. В частности, украинским защитникам передают ЗРК Patriot, которые способны уничтожать баллистику.

В ходе саммита НАТО президент США Джо Байден заявил, что Украина получит четыре дополнительных батарей Patriot - от США, Германии, Нидерландов и Румынии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОПВОПомощь УкраинеВоенная помощь