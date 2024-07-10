Президент Словаччини поскаржився, що НАТО "не вистачить" ППО через Україну

"Ще кілька одиниць ППО для України означає, що їх не вистачить для країн-членів НАТО, і Словаччина, швидше за все, залишиться без ефективного захисту повітряного простору", - сказав Пеллегріні.

За його словами, для Словаччини дуже важливо, щоб протиповітряна оборона східного крила НАТО була посилена.

Під час саміту НАТО глава словацької держави планує виступити з доповіддю про можливості оборонної промисловості США та Європи щодо захисту східного флангу Альянсу протиповітряною обороною.

Також Пеллегріні підтвердив участь Словаччини у планах НАТО виділяти 40 млрд євро на військову допомогу Україні за рік. Це передбачать у видатках країни на оборону.