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Президент Словаччини поскаржився, що НАТО "не вистачить" ППО через Україну

Фото: Петер Пеллегріні, президент Словаччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Словаччині стурбовані тим, що через передачу Україні систем протиповітряної оборони їх нібито не вистачить для країн НАТО.

Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.sk.

"Ще кілька одиниць ППО для України означає, що їх не вистачить для країн-членів НАТО, і Словаччина, швидше за все, залишиться без ефективного захисту повітряного простору", - сказав Пеллегріні.

За його словами, для Словаччини дуже важливо, щоб протиповітряна оборона східного крила НАТО була посилена.

Під час саміту НАТО глава словацької держави планує виступити з доповіддю про можливості оборонної промисловості США та Європи щодо захисту східного флангу Альянсу протиповітряною обороною.

Також Пеллегріні підтвердив участь Словаччини у планах НАТО виділяти 40 млрд євро на військову допомогу Україні за рік. Це передбачать у видатках країни на оборону.

 

ППО для України

Нагадаємо, країни Заходу допомагають Україні захищати небо від російських ракет та дронів. І тому вони надають засоби ППО. Зокрема, українським захисникам передають ЗРК Patriot, які можуть знищувати балістику.

Під час саміту НАТО президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає чотири додаткові батареї Patriot - від США, Німеччини, Нідерландів та Румунії.

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