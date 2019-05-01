Президент Шрі-Ланки закликав ІД припинити теракти в країні

Президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена закликав джихадистскую угрупування "Ісламська держава" (ІД) залишити його країну в спокої. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Сирисена не виключає, що серія терактів на Шрі-Ланці, які сталися під час святкування католицького Великодня, планувалися за кордоном.

Крім того, глава держави висловив думку, що ІД могли перейти на нову стратегію - напади на невеликі країни.

За словами Сирисены, влада Шрі-Ланки знають про "невеликий групі" громадян країни, які протягом останніх 10 років виїжджали за кордон для навчання в лавах "Ісламської держави". Він також повідомив, що, за даними розслідування, вибухові пристрої були виготовлені на Шрі-Ланці.

Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів на території трьох церков і трьох готелів. В результаті терактів, за офіційною інформацією, загинули 253 людини. Відповідальність за вибухи взяла на себе ІД.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент країни підписав розпорядження про заборону носіння будь-якого предмета гардероба, який перешкоджає встановленню особистості людини по обличчю. Заборона набула чинності 29 квітня.

Крім того, 26 квітня у ході спецоперації на Шрі-Ланці пролунало три вибухи. Під час рейду в районі Саинда-Маруду в місті Калмунай поліція була змушена вступити в перестрілку.