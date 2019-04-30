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На Шрі-Ланці зняли заборону на використання соцмереж

Новини » Суспільство    30.04.2019 - 11:42
На Шрі-Ланці зняли заборону на використання соцмереж
Фото: місце вибуху на Шрі-Ланці (twitter.com/AzzamAmeen)

Заборона на соціальні мережі та месенджери діяв з 21 квітня

Президент Майтрипала Сирисена підписав указ про зняття заборони на використання соціальних мереж і месенджерів, який був введений на території країни після серії вибухів на Шрі-Ланці. Про це повідомляє News First.

Голова департаменту інформації при уряді Шрі-Ланки Напруження Калувева закликав співгромадян "до відповідальної поведінки" з урахуванням зберігається ймовірності повторення терористичних атак.

Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів на території трьох церков і трьох готелів. Відповідальність за вибухи взяла на себе ИГИЛ.

У той же день президент країни прийняв рішення про заборону соціальних мереж і месенджерів.

"Уряд вирішив заблокувати всі соціальні платформи, щоб запобігти поширення некоректної і неправдивої інформації", - заявив секретар президента Удаю Сеневиратне.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент країни підписав розпорядження про заборону носіння будь-якого предмета гардероба, який перешкоджає встановленню особистості людини по обличчю. Заборона набула чинності 29 квітня.

Крім того, 26 квітня у ході спецоперації на Шрі-Ланці пролунало три вибухи. Під час рейду в районі Саинда-Маруду в місті Калмунай поліція була змушена вступити в перестрілку.

 

 

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