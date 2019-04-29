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На Шрі-Ланці заборонили носити одяг, що закриває обличчя

Новини » Суспільство    29.04.2019 - 01:51
На Шрі-Ланці заборонили носити одяг, що закриває обличчя
Фото: місце вибуху на Шрі-Ланці (twitter.com/AzzamAmeen)

Заборона набула чинності з 29 квітня

Президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена підписав розпорядження про заборону носіння будь-якого предмета гардероба, який перешкоджає встановленню особистості людини по обличчю. Про це повідомляє портал News 1st.

Наголошується, що заборона набуде чинності в понеділок, 29 квітня. Даний крок був зроблений з метою стабілізації обстановки в країні, яка пережила серію терактів минулого тижня.

Раніше повідомлялося, що в столиці Шрі-Ланки припускають, що бойовики терористичної організації "Ісламська держава" можуть зробити нові атаки в туристичних зонах Азії та Африки, подібні тій, що була зроблена на Шрі-Ланці.

Нагадаємо, серія вибухів на Шрі-Ланці сталася 21 квітня, в день святкування католицького Великодня. Зокрема, вибухи прогриміли в трьох церквах і трьох готелях, в житловому комплексі в передмісті Коломбо і на заході острова. Відповідальність за вибухи взяла на себе ИГИЛ.

Також 26 квітня у ході спецоперації на острові пролунало три вибухи. Під час рейду в районі Саинда-Маруду в місті Калмунай поліція була змушена вступити в перестрілку.

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