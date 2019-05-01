Президент Шри-Ланки призвал ИГ прекратить теракты в стране

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена призвал джихадистскую группировку "Исламское государство" (ИГ) оставить его страну в покое. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сирисена не исключает, что серия терактов на Шри-Ланке, которые произошли во время празднования католической Пасхи, планировались за границей.

Кроме того, глава государства выразил мнение, что ИГ могли перейти на новую стратегию - нападения на небольшие страны.

По словам Сирисены, власти Шри-Ланки знают о "небольшой группе" граждан страны, которые в течение последних 10 лет выезжали за границу для обучения в рядах "Исламского государства". Он также сообщил, что, по данным расследования, взрывные устройства были изготовлены на Шри-Ланке.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов на территории трех церквей и трех отелей. В результате терактов, по официальной информации, погибли 253 человека. Ответственность за взрывы взяла на себя ИГ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент страны подписал распоряжение о запрете ношения любого предмета гардероба, который препятствует установлению личности человека по лицу. Запрет вступил в силу 29 апреля.

Кроме того, 26 апреля в ходе спецоперации на Шри-Ланке прогремело три взрыва. Во время рейда в районе Саинда-Маруду в городе Калмунай полиция была вынуждена вступить в перестрелку.