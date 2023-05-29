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Генсек НАТО призвал Косово снизить напряженность в отношениях с Сербией

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Понедельник 29 мая 2023 01:45
Генсек НАТО призвал Косово снизить напряженность в отношениях с Сербией Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Из-за беспорядков между специальной косовской полицией и сербами в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосовичи генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Косово снизить напряжение в отношениях с Сербией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Йенс Столтенберг обсудил с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам Жозепом Боррелем ситуацию между Косово и Сербией и заявил, что обе страны должны участвовать в диалоге под руководством ЕС.

"Приштина (Косово) должна снизить эскалацию и не делать односторонних дестабилизирующих шагов", - отметил генсек НАТО.

26 мая президент Сербии Александро Вучич приказал армии двигаться к границе с Косово, потому что десятки косовских сербов пытались не допустить принявших присягу новых мэров-албанцев к выполнению своих обязанностей. Они боекотировали эти выборы и считают их нелегитимными.

Митингующие построили баррикады, а затем косовская полиция начала разгонять сербских протестующих с помощью слезоточивого газа.

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НАТО Косово Йенс Столтенберг Сербия
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