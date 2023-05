Вучич приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово: в чем причина

"Президент Сербии и главнокомандующий Вооруженных сил Александр Вучич подписали приказ о повышении боеспособности частей ВС Сербии до высшей степени", - говорится в сообщении.

Он приказал им срочно выдвигаться в направлении административной линии с Косово и Метохией.

Вучич решился на этот шаг из-за беспорядков между специальной косовской полицией и сербами в Звечане, Зубин-Потоце и Лепосавичи. Также президент Сербии попросил НАТО повлиять на решение этой ситуации.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что ситуация в Косово и Метохии драматическая и добавил, что Приштина движется в сторону эскалации.

