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Вучич приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово: в чем причина

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Сербия, Пятница 26 мая 2023 16:10
Вучич приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово: в чем причина Фото: президент Сербии Александр Вучич (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Армии Сербии приказали срочно выдвигаться в сторону Косово. Причиной этого стали сегодняшние беспорядки между сербами и сотрудниками косовского спецподразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ президента Сербии Александра Вучича, о котором сообщает Novosti.rs.

"Президент Сербии и главнокомандующий Вооруженных сил Александр Вучич подписали приказ о повышении боеспособности частей ВС Сербии до высшей степени", - говорится в сообщении.

Он приказал им срочно выдвигаться в направлении административной линии с Косово и Метохией.

Вучич решился на этот шаг из-за беспорядков между специальной косовской полицией и сербами в Звечане, Зубин-Потоце и Лепосавичи. Также президент Сербии попросил НАТО повлиять на решение этой ситуации.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что ситуация в Косово и Метохии драматическая и добавил, что Приштина движется в сторону эскалации.

"Мы выполним приказ верховного главнокомандующего и сделаем то, что ожидается от сербской армии. Я говорю сербам в Косово, чтобы они были спокойными, не поддавались на провокации. Важно сохранять спокойствие и одновременно защищать свои права и свободы", - добавил Вучевич.

Десятки косовских сербов пытались не допустить новых мэров-албанцев, которые приняли присягу, к выполнению своих обязанностей. Они бойокотировали эти выборы и считают их нелегитимными.

Митингующие построили баррикады, а затем косовская полиция начала разгонять сербских протестующих с помощью слезоточивого газа.

Косовско-сербские отношения

Провозглашение независимости Косово - акт Парламента Косово от 17 февраля 2008 года, который объявил о независимости Косово в одностороннем порядке. По состоянию на 24 августа 2021 года независимость Косово признана 98 государствами - членами ООН.

Республика Косово образовалась в результате декларации о независимости, шага, который Сербия отвергла.

Сначала никаких официальных взаимоотношений между Косово и Сербией не наблюдалось, однако следующие несколько лет диалог между правительствами становится все более активным.

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