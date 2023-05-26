Вучич приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово: в чем причина

Армии Сербии приказали срочно выдвигаться в сторону Косово. Причиной этого стали сегодняшние беспорядки между сербами и сотрудниками косовского спецподразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ президента Сербии Александра Вучича, о котором сообщает Novosti.rs .

"Президент Сербии и главнокомандующий Вооруженных сил Александр Вучич подписали приказ о повышении боеспособности частей ВС Сербии до высшей степени", - говорится в сообщении.

Он приказал им срочно выдвигаться в направлении административной линии с Косово и Метохией.

Вучич решился на этот шаг из-за беспорядков между специальной косовской полицией и сербами в Звечане, Зубин-Потоце и Лепосавичи. Также президент Сербии попросил НАТО повлиять на решение этой ситуации.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что ситуация в Косово и Метохии драматическая и добавил, что Приштина движется в сторону эскалации.

Clashes between members of the Kosovo special forces and Serbian officers of community self-government bodies took place today in the north of Kosovo, RTS TV channel. pic.twitter.com/Qtl2CMONa7 — Animal World (@dragon_of_time_) May 26, 2023

"Мы выполним приказ верховного главнокомандующего и сделаем то, что ожидается от сербской армии. Я говорю сербам в Косово, чтобы они были спокойными, не поддавались на провокации. Важно сохранять спокойствие и одновременно защищать свои права и свободы", - добавил Вучевич.

Десятки косовских сербов пытались не допустить новых мэров-албанцев, которые приняли присягу, к выполнению своих обязанностей. Они бойокотировали эти выборы и считают их нелегитимными.

Митингующие построили баррикады, а затем косовская полиция начала разгонять сербских протестующих с помощью слезоточивого газа.

Косовско-сербские отношения

Провозглашение независимости Косово - акт Парламента Косово от 17 февраля 2008 года, который объявил о независимости Косово в одностороннем порядке. По состоянию на 24 августа 2021 года независимость Косово признана 98 государствами - членами ООН.

Республика Косово образовалась в результате декларации о независимости, шага, который Сербия отвергла.

Сначала никаких официальных взаимоотношений между Косово и Сербией не наблюдалось, однако следующие несколько лет диалог между правительствами становится все более активным.