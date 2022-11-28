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Президент Румынии призвал к усилению НАТО в Восточной Европе

Фото: Президент Румынии Клаус Йоханнис (facebook.com/klausiohannis)
Автор: Дмитрий Браславский

Румыния считает, что необходимо ускорить стратегию НАТО, которая предполагает увеличение присутствия сил альянса на восточном фланге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Румынии Клауса Йоханниса.

Лидеры НАТО утвердили в конце июня на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса к 2030 году. Согласно этим планам, на восточном фланге альянса численность сил высокой готовности будет увеличена до 300 тысяч человек. Сообщается, что уровень существующих боевых групп будет повышен до бригадного там и тогда, где и когда это потребуется.

"Сегодня мы вместе оценили ситуацию с безопасностью на евроатлантическом пространстве. В разговорах с господином генеральным секретарем НАТО я отметил необходимость как можно быстрее реализовать решения, принятые на историческом саммите в Мадриде в этом году", - заявил Йоханнис после встречи с генсеком блока Йенсом Столтенбергом, который сейчас находится в Бухаресте.

Йоханнис поблагодарил Столтенберга за его усилия по координации модернизации НАТО и сообщил о необходимости более сильных сил сдерживания на восточном фланге.

"Реализация Стратегической концепции приведет к повышению роли нашего альянса, от которого зависит не только безопасность евроатлантического пространства, но и стабильность международного строя", – добавил президент Румынии.

Ранее сообщалось, что усиление сил НАТО на востоке должно произойти в 2023 году. Кроме того, альянс планирует разместить на передовых позициях вооружение и технику, чтобы быстрее реагировать в случае возникновения такой необходимости. Президент США Джо Байден ранее объявил о значительном усилении американского военного присутствия в Европе.

Напомним, что страны Восточной Европы, являющиеся членами НАТО, просили альянс усилить их оборону. Они ищут оружие и призывают США опрокинуть больше живой силы.

Власти Румынии переведут 1,4 млн долларов в фонд НАТО. Эти деньги будут направлены на укрепление оборонной сферы Украины, Молдовы, Грузии и Иордании.

В октябре НАТО в Румынии передослало свои основные силы. Также альянс опрокинул ПВО для защиты города Констанца и его порта.

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