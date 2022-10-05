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НАТО в Румынии передислоцировало свои основные силы

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Брашов, Среда 05 октября 2022 14:14
НАТО в Румынии передислоцировало свои основные силы Фото: НАТО передислоцировало свои силы в Румынии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

НАТО в Румынии передислоцировало свои основные силы. Также альянс перебросил ПВО для защиты города Констанца и его порта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Румынии.

Боевая группа передового присутствия НАТО в Румынии дислоцировала свои основные силы на базе в Чинку в центре страны. Также альянс параллельно разместил свои тыловые и боевые объекты в Добрудже. Эта группа насчитывает около 3300 солдат, в основному из Франции.

Кроме того, НАТО усиливает позиции и оборону на восточном фланге. Поэтому Франция развернула там зенитно-ракетную систему средней дальности "Мамба". Это поможет защитить румынский город Констанца и его порт на Черном море. Он имеет стратегическое значение.

Стоит отметить, что после начала войны Украина увеличила экспорт по Дунаю через румынский порт Констанца.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке.

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