НАТО в Румынии передислоцировало свои основные силы. Также альянс перебросил ПВО для защиты города Констанца и его порта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Румынии.

Боевая группа передового присутствия НАТО в Румынии дислоцировала свои основные силы на базе в Чинку в центре страны. Также альянс параллельно разместил свои тыловые и боевые объекты в Добрудже. Эта группа насчитывает около 3300 солдат, в основному из Франции.

Кроме того, НАТО усиливает позиции и оборону на восточном фланге. Поэтому Франция развернула там зенитно-ракетную систему средней дальности "Мамба". Это поможет защитить румынский город Констанца и его порт на Черном море. Он имеет стратегическое значение.

Стоит отметить, что после начала войны Украина увеличила экспорт по Дунаю через румынский порт Констанца.