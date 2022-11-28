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Президент Румунії закликав до посилення НАТО у Східній Європі

Фото: Президент Румунії Клаус Йоханніс (facebook.com/klausiohannis)
Автор: Дмитро Браславський

Румунія вважає, що треба прискорити стратегію НАТО, яка передбачає збільшення присутності сил альянсу на східному фланзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Румунії Клауса Йоханніса.

Лідери НАТО затвердили наприкінці червня на саміті у Мадриді нову стратегічну концепцію альянсу до 2030 року. Згідно з цими планами, на східному фланзі альянсу чисельність сил високої готовності буде збільшена до 300 тисяч людей. Повідомляється, що рівень існуючих бойових груп буде підвищено до бригадного там і тоді, де і коли це буде потрібно.

"Сьогодні ми разом оцінили ситуацію з безпекою на євроатлантичному просторі. У розмовах з паном генеральним секретарем НАТО я наголосив на необхідності якнайшвидше реалізувати рішення, ухвалені на історичному саміті в Мадриді цього року", - заявив Йоханніс після зустрічі з генсеком блоку Єнсом Столтенбергом, який зараз перебуває у Бухаресті.

Йоханніс подякував Столтенбергу за його зусилля з координації модернізації НАТО і повідомив про необхідність сильніших сил стримування на східному фланзі.

"Реалізація Стратегічної концепції призведе до підвищення ролі нашого альянсу, від якого залежить не лише безпека євроатлантичного простору, а й стабільність міжнародного ладу", - додав президент Румунії.

Раніше повідомлялося, що посилення сил НАТО на сході має відбутися 2023 року. Крім того, альянс планує розмістити на передових позиціях озброєння та техніку, щоб швидше реагувати у разі виникнення такої необхідності.Президент США Джо Байден раніше оголосив про значне посилення американської військової присутності в Європі.

Нагадаємо, що країни Східної Європи, які є членами НАТО, просили альянс посилити їх оборону. Вони шукають зброю і закликають США перекинути більше живої сили.

Влада Румунії переведе 1,4 млн доларів до фонду НАТО. Ці гроші спрямують на зміцнення оборонної сфери України, Молдови, Грузії та Йорданії.

У жовтні НАТО в Румунії передислокувало свої основні сили. Також альянс перекинув ППО для захисту міста Констанца та його порту.

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