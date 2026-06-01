Президент Румынии пригрозил РФ последствиями за вред румынам во время атак на Украину

По словам Никушора Дана, за последние два года румынская сторона зафиксировала десятки опасных эпизодов с участием российских беспилотников. Президент Румынии отметил, что российские дроны становятся все более опасными. Если раньше они просто нарушали пространство, то теперь на территорию страны НАТО падают аппараты с боевым зарядом.

Вместо стандартных призывов прекратить войну, румынский лидер сосредоточился на конкретном требовании к Москве. Он настаивает, что агрессор должен нести полную ответственность за точность своих ударов.

"Это становится опасным для румынских граждан. И когда россияне наносят удары, когда они выбирают целями города, расположенные по ту сторону Дуная, они должны быть уверены, что не наносят вреда румынским гражданам. Поэтому эта мера(высылка консула - прим. ред.) является предупреждением для российской стороны, и я надеюсь, что они остановятся. Если нет - есть другие меры, которые мы можем принять против них", - сказал Дан.

Никушор Дан добавил, что Румыния сейчас активно сотрудничает с партнерами по НАТО. Страна срочно закупает новое оборудование для защиты воздушного пространства. Пока эти системы не развернуты полностью, Бухарест просит союзников о временной помощи в охране 60-километровой зоны вдоль Дуная.