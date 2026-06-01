Президент Румынии пригрозил РФ последствиями за вред румынам во время атак на Украину

Россия должна немедленно пересмотреть тактику своих обстрелов Украины, чтобы прекратить угрожать жизни жителей соседней Румынии. Официальный Бухарест требует гарантий безопасности для своих граждан во время атак на украинские порты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью румынского лидера BBC.
По словам Никушора Дана, за последние два года румынская сторона зафиксировала десятки опасных эпизодов с участием российских беспилотников. Президент Румынии отметил, что российские дроны становятся все более опасными. Если раньше они просто нарушали пространство, то теперь на территорию страны НАТО падают аппараты с боевым зарядом.
Вместо стандартных призывов прекратить войну, румынский лидер сосредоточился на конкретном требовании к Москве. Он настаивает, что агрессор должен нести полную ответственность за точность своих ударов.
"Это становится опасным для румынских граждан. И когда россияне наносят удары, когда они выбирают целями города, расположенные по ту сторону Дуная, они должны быть уверены, что не наносят вреда румынским гражданам. Поэтому эта мера(высылка консула - прим. ред.) является предупреждением для российской стороны, и я надеюсь, что они остановятся. Если нет - есть другие меры, которые мы можем принять против них", - сказал Дан.
Никушор Дан добавил, что Румыния сейчас активно сотрудничает с партнерами по НАТО. Страна срочно закупает новое оборудование для защиты воздушного пространства. Пока эти системы не развернуты полностью, Бухарест просит союзников о временной помощи в охране 60-километровой зоны вдоль Дуная.
Как уже сообщалось, в ночь на 29 мая во время очередной атаки РФ по Украине беспилотник оккупантов попал в крышу многоэтажки в Галаце - на 10-м этаже вспыхнул пожар, пострадали два человека.
В силах ПВО Румынии объяснили, что физически не успели перехватить дрон. От обнаружения цели до ее падения прошло всего четыре минуты.
Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии установило, что жилой дом атаковал российский дрон типа "Герань-2" (типа "Шахед").