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Зеленский обсудил с президентом Румынии украинскую формулу мира

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Среда 04 января 2023 16:11
Зеленский обсудил с президентом Румынии украинскую формулу мира Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом 4 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского.

Лидеры стран согласовали шаги по дальнейшему развитию украинско-румынского взаимодействия, прежде всего, в оборонной отрасли.

"Поблагодарил за солидарность и поддержку Румынии в противостоянии российской агрессии. Обсудили формулу мира и вопросы двусторонней повестки дня", - написал Зеленский.

Отметим, что украинская формула мира состоит в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских войск с оккупированных территорий.

Как сообщалось ранее, президент Румынии призвал увеличить присутствие сил НАТО на восточном фланге.

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