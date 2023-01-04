Зеленский обсудил с президентом Румынии украинскую формулу мира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского .

Лидеры стран согласовали шаги по дальнейшему развитию украинско-румынского взаимодействия, прежде всего, в оборонной отрасли.

"Поблагодарил за солидарность и поддержку Румынии в противостоянии российской агрессии. Обсудили формулу мира и вопросы двусторонней повестки дня", - написал Зеленский.

Отметим, что украинская формула мира состоит в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе российских войск с оккупированных территорий.

Как сообщалось ранее, президент Румынии призвал увеличить присутствие сил НАТО на восточном фланге.

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