Украина, Румыния и Молдова создадут региональный киберальянс: что известно

Украина усиливает лидерство в сфере кибербезопасности. В частности, при участии Румынии и Молдовы будет создан региональный киберальянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В частности, 30 июля в Черновцах состоялись консультации по созданию киберальянса. Его цель заключается в практическом взаимодействии в противодействии кибер и гибридным угрозам, прежде всего со стороны России.

Кроме того, он усилит сотрудничество Украины, Румынии и Молдовы:

в обмене информацией о киберугрозах;

совместной разработке и внедрении решений на основе искусственного интеллекта;

подготовке специалистов, в частности для проведения совместных мероприятий киберобороны;

повышении устойчивости критической инфраструктуры и защите демократических институтов.

Как отметили в СНБО, среди руководящих принципов альянса предусматривается возможность совместного ответа и реагирования на кибератаки, создающие угрозы для нацбезопасности союзников.

Кроме того - это открытость, как предусматривает возможность присоединения новых участников среди стран, которые разделяют общие демократические ценности и стратегические приоритеты.

"Россия как страна-террорист использует киберпространство для реализации угроз безопасности и стабильности демократического мира. Альянс станет платформой, которая позволит усилить коллективную кибербезопасность стран-участниц и выработать действенные механизмы противодействия этим угрозам", - заявила Наталья Ткачук, секретарь НКЦК.

В свою очередь Черновицкая ОВА выступила с инициативой предоставить организационную базу для развития альянса, создав региональный центр кибербезопасности.

Глава ОВА Руслан Запаранюк подчеркнул, что это позволит усилить кибербезопасность как на региональном, так в на межнациональном уровне. Также это будет способствовать концентрации передовой экспертизы и стратегического роста в области.

Во время консультаций готовность присоединиться к формированию альянса выразил председатель Госспецсвязи Александр Потий. Он подчеркнул важность усиления киберустойчивости регионов.

Между тем представитель МИД Украины заявил об актуальности создания новых действенных механизмов международного взаимодействия в сфере кибербезопасности и развития кибердипломатии.

"Формирование киберальянса станет важным шагом во исполнение договоренностей Президентов Украины, Румынии и Молдовы по результатам четвертого саммита Украина - Юго-Восточная Европа", - резюмировали в СНБО.