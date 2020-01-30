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Тарифи на тепло знизилися в Києві та 21 області

Новини » Енергетика     30.01.2020 - 16:39
Тарифи на тепло знизилися в Києві та 21 області
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Споживачам нарахували в середньому на 30% менше

Станом на січень тарифи на тепло знизилися в Києві та ще у 21 області. Про це Telegram повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його словами, на сьогодні 143 підприємства провели перерахунок у 21 області та місті Києві.

"Як результат - за грудень люди отримали ціну в платіжках до 30% менше. Проте опалювальний сезон ще триває. Тому в січні і лютому місцевій владі ще належить докласти зусиль, щоб українці платили менше за тепло", - зазначив Гончарук.

Він також додав, що зараз ціна газу нижче, ніж в аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, раніше у Кабміні пояснили, яким чином знизили суми в платіжках.

До цього міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що тенденції на європейському ринку свідчать про те, що ціни на газ для населення, розраховані за новою формулою, в лютому 2020 року можуть знизитися.

"У лютому - формула, можна стежити за індексами хаба, можна самим розраховувати ціну. У мене є певна впевненість у тому, що ми можемо ще подивитися на певне зниження ціни на газ", - сказав він.

За його словами, в січні в залежності від облгазів кінцева ціна для споживача складе приблизно від 6 до 7 тисяч гривень.

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