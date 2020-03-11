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Президент представив нового міністра оборони

Новини » Політика     11.03.2020 - 11:09
Президент представив нового міністра оборони
Фото: Андрій Таран (скрін відео fb.con / president.gov.ua)

Посаду міністра оборони в новому уряді зайняв Андрій Таран

Президент України Володимир Зеленський представив нового міністра оборони Андрія Тарана. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, нового очільника українського оборонного відомства глава держави представив на церемонії в Києві.

Участь Президента України Володимира Зеленського у церемонії представлення Міністра оборони України.

Участь Президента України Володимира Зеленського у церемонії представлення Міністра оборони України.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 11 березня 2020 р.

Як відомо, Таран був призначений міністром оборони після відставки уряду Олексія Гончарука. Його призначення на посаду глави Міноборони підтримали 285 народних депутатів. На цій посаді він замінив Андрія Загороднюка. Раніше Таран очолював українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, що минулої середи, 4 березня, новий Кабінет міністрів, очолюваний Денисом Шмигалем, склав присягу під час позачергового засідання Верховної ради. На тому ж засіданні Верховна рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Шмигалем.

Додамо, що 4 березня парламент призначив Шмигаля новим прем'єр-міністром України. В уряді Гончарука Шмигаль обіймав посади віце-прем'єр-міністра та міністра розвитку громад і територій. За призначення проголосував 291 депутат, 59 проти, 46 утрималися і 9 не голосували.

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