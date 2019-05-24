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Представники МВФ провели зустріч з керівництвом НАБУ

Новини » Суспільство    24.05.2019 - 21:22
Представники МВФ провели зустріч з керівництвом НАБУ
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сторони обговорили стан боротьби з топ-корупцією в Україні

Представники місії МВФ у Києві провели зустріч з керівництвом Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Темою обговорення став стан боротьби з топ-корупцією, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Сторони обговорювали можливості посилення НАБУ як органу досудового розслідування. Також мова йшла про проблематиці надання НАБУ права на самостійне зняття інформації з каналів зв'язку, кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та проведення аудиту установи.

"Ми вдячні МВФ за постійну увагу до теми боротьби з корупцією і підтримку антикорупційної реформи в Україні", - заявив Артем Ситник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 травня проведе у Києві зустріч з представниками місії Міжнародного валютного фонду.

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу 20 травня. Планувалося, що місія перебуватиме в Україні стандартні два тижні.

Однак міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко 22 травня заявив, що місія МВФ вирішила покинути Київ. "Відбулися певні політичні події. Місія МВФ, враховуючи, що дійсно об'єктивно розпуск Верховної ради, не сформована по суті нова влада, новий уряд, вона припинила місію в Україні", - сказав Саєнко на конференції і додав, що виникають події, які дестабілізують ситуацію.

Зеленський 28 травня зустрінеться з місією МВФ У Раді розповіли, чим буде займатися МВФ в Україні наступного тижня
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