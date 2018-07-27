Президент Польщі підписав суперечливий закон про правосуддя

Новий закон розширює повноваження уряду щодо Конституційного суду

Президент Польщі Анджей Дуда попри багатотисячні протести громадян країни підписав суперечливий закон про правосуддя, що є частиною судової реформи. Новий закон розширює повноваження уряду щодо Конституційного суду, передає DW.

Проти підписання закону виступили представники опозиційних партій Польщі та правозахисні групи. Вони заявляють, що мають побоювання того, що "правову державу в країні буде демонтовано".

Відомо, що даний закон є частиною судової реформи у Польщі. Попередні законодавчі ініціативи у рамках реформи також викликали критику як всередині країни, так і з боку Євросоюзу.

Зокрема, у квітні цього набула чинності ініціатива, згідно з якою з липня суддям Верховного суду Польщі скоротили пенсійний вік. Раніше вони мали йти на пенсію з 70 років, а тепер - з 65. Критики такого кроку заявляють, що влада у такий спосіб усуватиме неугодних суддів з посад.

Єврокомісія у грудні 2017 року розпочала дисциплінарну процедуру проти Варшави у зв’язку із суперечливою судовою реформою. Внаслідок такого безпрецедентного кроку Польщу можуть позбавити права голосу у Євросоюзі.

Нагадаємо, 4 липня 2018 року у десятках міст Польщі тисячі людей протестували через набуття чинності закону про судову реформу. Закон на думку учасників акцій, порушує Конституцію.