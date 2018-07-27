Президент Польши подписал спорный закон о правосудии

Новый закон расширяет полномочия правительства в отношении Конституционного суда

Президент Польши Анджей Дуда несмотря на многотысячные протесты граждан страны подписал противоречивый закон о правосудии, что является частью судебной реформы. Новый закон расширяет полномочия правительства в отношении Конституционного суда, передает DW.

Против подписания закона выступили представители оппозиционных партий Польши и правозащитные группы. Они заявляют, что имеют опасения того, что "правовое государство в стране будет демонтировано".

Известно, что данный закон является частью судебной реформы в Польше. Предыдущие законодательные инициативы в рамках реформы также вызвали критику как внутри страны, так и со стороны Евросоюза.

В частности, в апреле этого вступила в силу инициатива, согласно которой с июля судьям Верховного суда Польши сократили пенсионный возраст. Ранее они должны были идти на пенсию с 70 лет, а теперь - с 65. Критики такого шага заявляют, что власть таким образом занимается устранением неугодных судей с должностей.

Еврокомиссия в декабре 2017 года начала дисциплинарную процедуру против Варшавы в связи с противоречивой судебной реформой. В результате такого беспрецедентного шага Польшу могут лишить права голоса в Евросоюзе.

Напомним, 4 июля 2018 года в десятках городов Польши тысячи людей протестовали из-за вступления в силу закона о судебной реформе. Закон по мнению участников акций, нарушает Конституцию.