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У Польщі пройшли акції протесту проти судової реформи

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 17:55
Фото: протести у Польщі (twitter.com/ObywateleRP)
Фото: протести у Польщі (twitter.com/ObywateleRP)

Участь у протести взяли десятки міст

У десятках міст Польщі тисячі людей протестували через набуття чинності закону про судову реформу, який, на думку учасників акцій, порушує Конституцію. Про це повідомляє газета Wyborcza.

Як повідомляється, наймасштабніший мітинг відбувся біля будівлі Верховного суду у Варшаві. Декілька тисяч протестувальників зустріли суддів, зокрема голову Верховного суду Малгожату Герсдорф, які, відповідно до нового закону, мають піти на пенсію.

Люди зустріли їх оплесками та скандували "Конституція", "Вільні суди". Також вони розгорнули банери з лозунгом "Залишіться".

 

Зазначається, судова реформа, яку провела правляча в Польщі націоналістична партія "Право і справедливість", викликала різку критику з боку ЄС. У Брюсселі вважають, що вона покладе край незалежності судової гілки влади.

Проте прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу в Європарламенті 4 липня заявив, що Польща - "горда країна", тому їй не потрібно читати лекції.

"Ми добре знаємо, як керувати нашими інституціями. Демократія в Польщі ніколи не була такою живою як зараз", - наголосив він.

 

Втім більшість євродепутатів виступили з критикою в адрес польської влади, звинувативши її в нападі на незалежність судів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Глава Верховного суду Польщі Малгожата Герсдорф йде у відставку, у зв'язку з набуттям чинності оновленого закону про Верховний суд, розкритикованого Євросоюзом.

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Теги публікації: Польша, протест, Судова реформа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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