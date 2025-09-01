Президент Польши повторил требование репараций от Германии за Вторую мировую войну

Что известно о требованиях Польши

14 сентября 2022 года Сейм Польши принял резолюцию, в которой призвал Германию взять на себя "политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность" за все последствия Второй мировой войны.

В резолюции подчеркивается, что Польша никогда официально не отказывалась от своих претензий и такие утверждения "не имеют морального или правового обоснования".

Сейм также отметил, что Польша не получила компенсаций и от СССР, и необходимо оценить потери для дальнейших шагов в отношении России.

Польша представила отчет, в котором оценивает потери от Германии в 6,2 триллиона злотых (примерно 1,32 трлн долларов / ~1,3 трлн евро).

В октябре 2022 года Польша официально направила дипломатическую ноту в Германию с требованиями компенсаций на сумму 6 220 609 000 000 злотых. В ней освещены конкретные требования:

Компенсация материального и нематериального ущерба.

Возмещение пострадавшим и их семьям.

Возвращение культурных ценностей.

Возвращение активов польских банков.

Расчет с функционированием Reichskreditkassen и Emissionsbank in Polen.

Реабилитация польского меньшинства в Германии.

Признание польского национального статуса в Германии.

Сотрудничество по чествованию памяти жертв войны.

Реакция Германии

В МИД Германии заявили, что считают вопрос репараций "закрытым", ссылаясь на отказ Польши 1953 года и соглашение "два плюс четыре" 1990 года.

23 августа 1953 года польское правительство (Польская Народная Республика) "объявило об отказе от дальнейшего получения военных репараций от ГДР" начиная с 1 января 1954 года. Это было сделано под давлением Советского Союза, который стремился освободить Восточную Германию от ответственности

Однако ни один легитимный государственный акт не подтверждает юридическую силу этого заявления. Документ не был опубликован в официальных юридических изданиях (Dzennik Ustaw или Monitor Polski), а сам "декрет" не соответствовал конституционным требованиям относительно полномочий органов власти того времени.

В 2023 году польское правительство издало резолюцию, которая четко отметила, что Польша никогда официально не отказывалась от претензий на компенсацию за материальные и человеческие потери, и что вопрос репараций остается открытым.

Соглашение "два плюс четыре" (1990)

Официально известное как Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany, или "Two Plus Four Agreement", оно было подписано 12 сентября 1990 года. Соглашение заключили: Федеративная Республика Германия, ГДР, Франция, СССР, США и Великобритания.

Это соглашение завершило процесс полного суверенитета объединенной Германии, а также утвердило существующую границу с Польшей - по Одер-Нейсе, подтвердив территориальную целостность послевоенного периода.

Важно, что репарации Польши не были обсуждены в рамках этого договора, достижения которого Польша не подписывала. Следовательно, согласно международному праву (например, статья 34 Венской конвенции 1969 года), Польша не обязана условиями соглашения.

Напомним, что Польша также обращалась в Конгресс США относительно выплат репараций Германией за Вторую мировую.