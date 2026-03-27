Президент Польши подписал важный для Украины закон о добровольцах

Согласно новым правилам, поляки, которые проходили службу в Вооруженных силах Украины, должны подать письменную декларацию в Министерство национальной обороны Польши.

В документе необходимо указать дату и место начала и завершения службы. При этом декларация подается под угрозой уголовной ответственности за ложные данные и подпадает под режим защиты секретной информации.

Авторы законопроекта отметили, что документ не поощряет участие граждан Польши в войне против России и не создает никаких дополнительных условий для вступления в украинскую армию.

Его цель - исключительно гарантировать, что такие лица не будут привлечены к ответственности за соответствующие правонарушения.

Закон предусматривает так называемый принцип "прощения и забвения" в отношении отдельных действий, в частности вступления в иностранное войско без разрешения, вербовки и нарушения положений законов об обороне Польши.

Документ был внесен в Сейм депутатами Гражданской коалиции еще в декабре 2024 года.

Амнистия распространяется на действия, совершенные в период с 6 апреля 2014 года до вступления в силу закона, и касается исключительно службы в Вооруженных силах Украины, которые Польша признает легитимными.

В то же время она носит выборочный характер и не охватывает наемническую военную деятельность, запрещенную международным правом.