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Рада змінила механізм вступу абітурієнтів до вишів

Новини » Політика     18.12.2019 - 13:46
Рада змінила механізм вступу абітурієнтів до вишів
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

За проект закону проголосував 321 нардеп

Верховна рада України підтримала у другому читанні законопроект №2299 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти", передає кореспондент РБК-Україна.

За проект закону проголосував 321 нардеп.

Зокрема, документом врегульовується процедура ліцензування освітньої діяльності, вступу для навчання для здобуття вищої освіти, реалізації міждисциплінарних освітніх програм, а також окремих питань, що стосуються забезпечення якості вищої освіти, студентоцентрованого навчання, форм здобуття освіти, вимог до керівника закладу вищої освіти, Національної рамки кваліфікацій тощо.

Так у законі прописано, що при прийомі на навчання до закладів вищої освіти враховуються здобутки вступників на міжнародних олімпіадах; передбачається розширення доступу до вищої освіти для осіб, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил), забезпеченні її проведення, а також для військовослужбовців військової служби за контрактом. Також врегульовується прийом на навчання іноземних громадян.

Документом також

  • уточнено визначення окремих термінів;
  • спрощено процедуру ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти;
  • переосмислено статус національного закладу вищої освіти, зміцнено статус дослідницького університету і посилено вимог для його надання;
  • створено умови для розвитку міждисциплінарних програм, освітніх програм спільного та подвійного диплому;
  • унормовано дуальну форму здобуття вищої освіти;
  • встановлено вимоги до провадження освітньої діяльності за так званими регульованими професіями;
  • удосконалено структуру закладів вищої освіти;
  • упорядковано діяльність відокремлених структурних підрозділів.

В інтерв'ю РБК-Україна глава Міносвіти Анна Новосад розповіла, що Міністерство освіти і науки планує оптимізувати мережу університетів. Вона підкреслювала, що таке рішення дозволить змінити систему фінансування університетів, яка дозволить поліпшити якість вищої освіти в Україні.

Нагадаємо, в листопаді міністерство тимчасово призупинило атестацію вузів. Призупинення атестації викликане необхідністю здійснити донабір експертів у комісію з атестації. Продовжать атестацію на початку 2020 року.

Крім того, з 2021 року в Україні стане обов'язковим Зовнішнє незалежне оцінювання з математики. Таке рішення прийнято Міносвіти у зв'язку з проблемами з математичних знань в учнів. ЗНО буде дворівневим.

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