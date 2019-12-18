Рада змінила механізм вступу абітурієнтів до вишів

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

За проект закону проголосував 321 нардеп

Верховна рада України підтримала у другому читанні законопроект №2299 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти", передає кореспондент РБК-Україна.

За проект закону проголосував 321 нардеп.

Зокрема, документом врегульовується процедура ліцензування освітньої діяльності, вступу для навчання для здобуття вищої освіти, реалізації міждисциплінарних освітніх програм, а також окремих питань, що стосуються забезпечення якості вищої освіти, студентоцентрованого навчання, форм здобуття освіти, вимог до керівника закладу вищої освіти, Національної рамки кваліфікацій тощо.

Так у законі прописано, що при прийомі на навчання до закладів вищої освіти враховуються здобутки вступників на міжнародних олімпіадах; передбачається розширення доступу до вищої освіти для осіб, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил), забезпеченні її проведення, а також для військовослужбовців військової служби за контрактом. Також врегульовується прийом на навчання іноземних громадян.

Документом також

уточнено визначення окремих термінів;

спрощено процедуру ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти;

переосмислено статус національного закладу вищої освіти, зміцнено статус дослідницького університету і посилено вимог для його надання;

створено умови для розвитку міждисциплінарних програм, освітніх програм спільного та подвійного диплому;

унормовано дуальну форму здобуття вищої освіти;

встановлено вимоги до провадження освітньої діяльності за так званими регульованими професіями;

удосконалено структуру закладів вищої освіти;

упорядковано діяльність відокремлених структурних підрозділів.

В інтерв'ю РБК-Україна глава Міносвіти Анна Новосад розповіла, що Міністерство освіти і науки планує оптимізувати мережу університетів. Вона підкреслювала, що таке рішення дозволить змінити систему фінансування університетів, яка дозволить поліпшити якість вищої освіти в Україні.

Нагадаємо, в листопаді міністерство тимчасово призупинило атестацію вузів. Призупинення атестації викликане необхідністю здійснити донабір експертів у комісію з атестації. Продовжать атестацію на початку 2020 року.

Крім того, з 2021 року в Україні стане обов'язковим Зовнішнє незалежне оцінювання з математики. Таке рішення прийнято Міносвіти у зв'язку з проблемами з математичних знань в учнів. ЗНО буде дворівневим.